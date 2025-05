Non ancora pubblicate le videoregistrazioni del Consiglio comunale: la protesta del Pd a Santa Maria a Monte

Il Pd di Santa Maria a Monte interviene sulla questione della visibilità online delle sedute del Consiglio comunale che ancora non è possibile, non solo con la diretta streaming, ma neppure pubblicando successivamente le videoregistrazioni finora effettuate. Nello nota diffusa, il Pd dichiara:

"Sono ormai oltre due mesi dal consiglio comunale nel quale fu deliberato di pubblicare le registrazioni e ancora non si è dato seguito a quanto deciso all’unanimità. E’ stata aperta una sezione sul sito comunale ma ancora niente registrazioni, solo le convocazioni dei consigli.

La nostra richiesta di fare una diretta streaming dei consigli per dare ai cittadini la possibilità di conoscere quanto in consiglio viene discusso, motivato e deliberato come viene fatto in quasi tutti i comuni limitrofi, è stata ritenuta dall’amministrazione del nostro comune troppo “onerosa” e quanto meno inutile.

A nostro parere, considerato che è stata attivata una modalità di registrazione rinnovandone completamente la strumentazione, riteniamo che sarebbe stato possibile attivare quanto da noi richiesto, ormai da tempo, senza costi eccessivi, ma prendendo atto che l’amministrazione non ritiene utile ne opportuno dare ai cittadini la possibilità di partecipare per conoscere e condividere le scelte per la gestione della cosa pubblica, abbiamo richiesto almeno che siano pubblicate le registrazioni dei consigli, visto che su questo la maggioranza si è detta disponibile, ma a quanto pare pure questo non sembra essere ritenuto possibile ne utile.

Noi continuiamo a ritenere che per i cittadini sia importante conoscere le discussioni e le motivazioni che portano l’amministrazione, che attualmente gestisce la cosa pubblica, a prendere decisioni e deliberare sulle scelte che interessano la loro vita quotidiana e futura come abitanti di questo comune e ci chiediamo: -Perché questa reticenza alla pubblicazione delle registrazioni dei consigli comunali?

Ormai è palese che questa Giunta e questa Maggioranza sono in difficoltà a far ascoltare ai cittadini le discussioni e i dibattiti che avvengono in consiglio forse perché hanno timore a mostrare le loro scelte politiche.

Fonte: Ufficio Stampa