Non si ferma all'alt, scatta inseguimento. Guidatore senza patente e assicurazione

A San Giuliano Terme, la Polizia municipale ha intercettato un’auto in fuga durante un posto di controllo sull’Aurelia, nei pressi di Madonna dell’Acqua. Il conducente, proveniente da fuori provincia e senza patente, non si è fermato all'alt e ha tentato di scappare, ma è stato bloccato poco dopo nei pressi di via della Palanche. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e multato per l’assenza di assicurazione; l’auto è stata sequestrata. L’assessore Marco Balatresi ha elogiato l’operato degli agenti e l’efficacia dei nuovi mezzi in dotazione.

