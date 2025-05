Omicidio ai giardini, indagati due giovani di 17 e 19 anni

Due giovani cittadini albanesi, rispettivamente di 17 e 19 anni, risultano indagati per i reati di omicidio volontario e rissa aggravata, in relazione all'uccisione, avvenuta nella serata di ieri, di Vladimir Lleshi, cittadino albanese di 37 anni, deceduto a seguito di accoltellamento nei giardini situati tra via Corridoni e via Baracca a Prato. Entrambi i giovani sono ospiti di due case-famiglia.

L'individuazione dei due indagati è avvenuta presso il pronto soccorso dell'ospedale, dove si erano recati per ricevere cure mediche per le contusioni, riportate durante la colluttazione. Successivamente, sono stati condotti presso gli uffici della Questura di Prato e sottoposti ad interrogatorio da parte del Sostituto Procuratore Valentina Cosci, magistrato di turno, con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Sul luogo del crimine sarebbero stati repertati due oggetti che si ipotizzano essere le armi bianche che potrebbero essere state utilizzate per l'aggressione: un trincetto e un cacciavite.

Nel corso dell'interrogatorio, gli indagati hanno ammesso la loro presenza sul luogo dell'evento, negando tuttavia di aver inferto i colpi mortali alla vittima. Secondo le loro dichiarazioni, si sarebbero recati nei giardini al fine di incontrare alcuni connazionali e dirimere delle questioni in corso – la cui natura non è stata al momento chiarita –, ma sarebbero stati oggetto di aggressione da parte di un gruppo rivale.

Presso la Questura sono state inoltre sentite in qualità di persone informate sui fatti altri due giovani di nazionalità albanese, ritenuti appartenenti al gruppo contrapposto coinvolto nella rissa. Gli inquirenti della squadra mobile di Prato sono attualmente impegnati nel confronto delle diverse testimonianze al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e individuare il movente sotteso all'omicidio. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Prato, sono in corso.