Palio di Fucecchio: gli orari delle dirette ufficiali e della tv

Alla vigilia dell'apertura della settimana paliesca, sono ufficiali gli appuntamenti con le dirette del 44° Palio di Fucecchio e degli eventi di avvicinamento al 18 maggio.

Sulla pagina Facebook del Palio di Fucecchio saranno trasmesse in diretta la presentazione del Cencio (martedì 13 maggio dalle ore 21:30, commento di Eugenio Catastini e Alessandra Nespeca), la tratta dei cavalli (mercoledì 14 maggio dalle ore 21) e la finale del Palio (domenica 18 maggio dalle ore 17:15).

Sempre sulla pagina Facebook del Palio di Fucecchio, torna inoltre l'appuntamento con "Il salotto del Palio", il programma di approfondimento sulle varie tappe di avvicinamento al Palio condotto da Eugenio Catastini e Susanna Pioli, produzione di Giancarlo Vettorato. Si inizia mercoledì 14 maggio in diretta dopo l'assegnazione dei cavalli con "Il valzer delle monte", mentre giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 maggio in programma le dirette alle ore 13:15 e, in serata al termine delle prove obbligatorie, le interviste alle contrade.

Passando agli appuntamenti in TV su 50 Canale, si partirà con il focus sul Palio in Gioco, in programma sul canale 18 (lunedì 12 maggio ore 20, martedì 13 maggio ore 13.30 e mercoledì 14 maggio ore 22.30) e sul canale 88 (lunedì 12 maggio ore 21.30 e martedì 13 maggio ore 13 e 18.30). A seguire, in programma il focus sulla presentazione del Cencio, nuovamente in onda sul canale 18 (giovedì 15 maggio ore 21 e venerdì 16 maggio ore 12.30) e sul canale 88 (mercoledì 14 maggio ore 22 e giovedì 15 maggio ore 14). Infine, domenica 18 maggio, dalle ore 17:15, sul canale 18, diretta per la finale del Palio, che sarà poi trasmessa in replica la sera stessa alle 21:20 sul canale 88 e lunedì 19 maggio alle 21.30 sul canale 18.

