Papa Leone XIV, il Vescovo Tardelli: "Elezione rapida, segno di una Chiesa guidata dallo Spirito Santo"

Vescovo di Pistoia e Pescia commenta l’elezione del 267° Pontefice della Chiesa di Robert Francis Prevost: "Grande gioia per l'elezione del Santo Padre. Un'elezione rapida, un ulteriore evidente segno che la Chiesa è guidata dallo Spirito Santo, nonostante tutti i suoi acciacchi. Perché il Signore ha detto ai suoi discepoli "voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo" e ha assicurato che le porte degli inferi non prevarranno mai contro la chiesa. A Papa Leone assicuriamo obbedienza e fedeltà, certi che ci guiderà saggiamente nel travaglio del nostro tempo. Invito tutte le parrocchie e tutti i fedeli delle diocesi di Pistoia e Pescia a elevare preghiere per il nostro nuovo Santo Padre".

