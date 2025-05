Parchi FTV e Comunità Energetiche Rinnovabili nelle aree dismesse, approvata mozione

Il gruppo di Europa-VERDI di Empoli estensore della mozione, posta all’attenzione del gruppo di Sinistra Italiana empolese e fatta propria dal capogruppo in Consiglio comunale di Alleanza Verdi-Sinistra, Marco Dicuio, primo firmatario della mozione stessa, plaudono all’approvazione unanime, priva di emendamenti, espressa da tutti gruppi consigliari (maggioranza e opposizione) e quindi, senza enfasi retorica, dall’intera città rappresentata.

Il contenuto del documento rappresentata un passaggio significativo sulla volontà politica di favorire lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’utilizzo in generale di una maggiore quantità di energie rinnovabili.

Per iniziare il percorso virtuoso e dare un input di indirizzo chiaro a Sindaco e Giunta, abbiamo indicato anzitutto di verificare tecnicamente le possibilità e la fattibilità tecnica e urbanistica per individuare come aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici e/o di energie rinnovabili, le superfici della ex discarica di Monteboro e della ex Cava della Farfalla, luoghi marginali, già compromessi da trascorsi usi, favorendo la riuscita delle relative CER collegate, pubblico-privato.

Un particolare ringraziamento al nostro capogruppo Marco Dicuio che con pazienza e tenacia ha ben rappresentato nel suo intervento quanto contenuto nel programma elettorale di mandato della nostra coalizione, così come recepito nel programma elettorale a sostegno della candidatura a Sindaco di Alessio Mantellassi: “Empoli ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, con l’obbiettivo di ridurre del 40% le emissioni di CO2 entro il 2030… Promuoveremo la nascita sul territorio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un modello innovativo di utilizzo di fonti rinnovabili, in grado di coinvolgere attori pubblici e privati, generando benefici ambientali, sociali ed economici per tutti i suoi aderenti e per il territorio”.

Un passo significativo della rinnovata sensibilità ambientale presente nei consigli comunali scaturiti dalle recenti elezioni.

