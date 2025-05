Partono le esumazioni al cimitero di Castelfranco di Sotto

Nei giorni 13, 14 e 15 maggio verranno effettuate le esumazioni al campo numero 2 del cimitero comunale di Castelfranco di Sotto. Le operazioni riguardano le sepolture in terra, la cui concessione è scaduta.

L'operazione era già stata annunciata dal Comune attraverso i vari canali di comunicazione, per informare gli interessati in quanto congiunti dell'estinto. In tali giorni il cimitero monumentale sarà inaccessibile alle persone non interessate dalle operazioni di esumazione, per ragioni di sicurezza e riservatezza della procedura. Per ulteriori informazioni o per segnalare il proprio interesse, è possibile rivolgersi all’Ufficio servizi cimiteriali del municipio.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa