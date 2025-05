Per Bici in Città l'appello della sindaca: "Donate il sangue"

Un appello accorato a donare sangue. È quello rivolto alla cittadinanza dalla Sindaca, Francesca Giannì, che riveste anche il ruolo Presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, in occasione di “Bici in Città”, evento ciclo-turistico organizzato dall’Avis di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, in programma a Castelfiorentino domenica 11 maggio, dalle 9.00 in poi.

Una manifestazione che ogni anno, in piena stagione primaverile, è prima di tutto dedicata agli amanti delle “due ruote”, che tuttavia prediligono i percorsi pianeggianti e una pedalata lenta, dolce, adatta sia agli adulti che ai bambini. Ma anche un appuntamento che rappresenta per l’Avis castellana l’opportunità di sensibilizzare la cittadinanza intorno a un gesto nobile, sicuro, che spesso può contribuire a salvare delle vite umane.

“Donare sangue – osserva la Sindaca, Francesca Giannì – è una scelta bellissima, fatta con il cuore e una grande empatia nei confronti del prossimo, che da noi può ricevere un aiuto per continuare a vivere, come spesso avviene per chi ha esigenza di fare continue trasfusioni, oppure sopravvivere nei casi di emergenza. E’ una scelta che non costa nulla, avviene in totale sicurezza presso il Centro Trasfusionale di Castelfiorentino. Pertanto con estremo piacere desidero rivolgere un appello alla cittadinanza, e in particolare ai giovani, a farla, perché non se ne pentiranno: anzi, come tutte le buone azioni, ne riceveranno un arricchimento interiore”.

Il ritrovo per il “Bici in città” è fissato alle ore 9.00 in Piazza Gramsci per le iscrizioni e alle 10.30 è prevista la partenza, con un grande giro in gruppo per le vie cittadine. Alle 11.15 ci sarà una breve sosta con rinfresco e dopo circa mezz’ora inizierà il secondo percorso, con arrivo previsto in Piazza Gramsci alle 12.15, dove si svolgeranno le premiazioni.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Prociv Arci, la Rav, la Banca Cambiano 1884 spa. Un ringraziamento particolare a Macelleria Enzo. Per informazioni: AVIS Comunale Castelfiorentino - piazza Gramsci n°20 50051 Castelfiorentino (FI) Tel. + Fax 0571-628032 Mail: castelfiorentino.comunale@avis.it Web: www.aviscastelfiorentino.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa