Pontedera, cantiere in via Leopardi e nuovi marciapiedi in via Moro e via Nenni

Via ai lavori di sistemazione del manto stradale in via Leopardi, in prossimità della stazione ferroviaria. Si tratta di un intervento inserito nel piano degli asfalti, voluto e finanziato dall'Amministrazione Comunale per il rifacimento di numerose strade del capoluogo e nelle frazioni.

Per quanto riguarda Via Leopardi è già stata emessa una apposita ordinanza che prevede provvedimenti che riguardano via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra il civico 15 e Via Giacomo Leopardi area sud-est, con il divieto di sosta con rimozione forzata su 5 stalli di sosta.

"Su via Leopardi ci siamo - spiega l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontedera Mattia Belli - siamo partiti con la fase propedeutica che farà da traino al risanamento e alla riasfaltatura della strada, che avverrà nelle prossime settimane. Ricordo che sull'arteria, nel mese di gennaio, erano stati effettuati accertamenti tecnici, saggi e indagini, necessari per capire le criticità presenti e come intervenire per il risanamento definitivo. L'operazione si svolgerà in due fasi, con la strada che resterà chiusa ogni volta per metà. Chiaramente abbiamo già preso accordi con i gestori di trasporto pubblico e scuolabus, modificando i vari percorsi".

"Voglio precisare - spiega ancora l'assessore comunale ai lavori pubblici Mattia Belli - che si tratta di un intervento strutturale e profondo. Proprio per questo, rispetto ad una iniziale previsione di lavori in autunno, abbiamo scelto di approfondire e capire con precisione i lavori da fare anche sui sottoservizi. È un intervento importante, da circa 80mila euro, finanziato e già inserito nell'accordo quadro e dal quale partiamo nell'ottica di risistemare alcune vie dei quadranti centrali".

Non solo strade, ma anche marciapiedi: "Abbiamo previsto a brevissimo interventi sui marciapiedi di via Pietro Nenni e via Aldo Moro nel quartiere di Fuori del Ponte - aggiunge ancora l'assessore - in questo caso non si tratta di una situazione ammalorata ma di alcune criticità riscontrate soprattutto per la presenza di radici di alberi. Si tratta dunque di aggiustare e ricostruire alcune parti. Laddove le piante non lascino lo spazio per il passaggio dei pedoni e soprattutto delle persone diversamente abili saranno tolte e ripiantate nel vicino parco". "Anche per i marciapiedi - precisa Belli - stiamo dando il via ad un accordo quadro, simile a quello degli asfalti, per fare sia interventi puntuali su criticità limitate, sia programmare rifacimenti su interi tratti".

"Ricordo infine due cose - conclude Belli - l’impegno straordinario che l’amministrazione ha messo in campo per risanare in modo decisivo le criticità del manto del reticolo stradale della zona industriale e i ripristini, previsti in estate, da parte delle aziende che hanno operato in questi mesi nei lavori sui sottoservizi".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa