Raddoppio della declassata a Prato dopo la sentenza: per Anas la procedura di gara prosegue

"Con riferimento all’esito della sentenza del Consiglio di Stato n. 03510/2025 del 23/04/2025, con la quale il Giudice Amministrativo si è espresso in merito all’appello proposto da Anas per la riforma della sentenza n. 00584/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, si precisa che entrambe le pronunce hanno ad oggetto il parere/nulla osta negativo emesso dai competenti uffici di Anas in relazione alla specifica richiesta di permesso di costruire presentata presso il Comune di Prato dalla Chiesa Cristiana Evangelica Cinese a Prato per la demolizione e ricostruzione dell’attuale edificio."

A dirlo è Anas all'indomani della sentenza stessa

Entrambe le sentenze, dunque, non risultano riferibili all’intervento del raddoppio stradale di Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra Via Carlo Marx e Via Nenni, mediante la realizzazione di un sottopasso, poiché attengono alla diversa disciplina normativa applicabile nel caso di specie in materia di fasce di rispetto.

Tali decisioni, dunque, non comportano ripercussioni sul progetto definitivo. Ne consegue che la procedura di gara, finalizzata all’individuazione del soggetto aggiudicatario dell’appalto per l’esecuzione dell’opera, prosegue nel rispetto dei tempi previsti.

Fonte: Ufficio Stampa