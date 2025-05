Rendiconto di gestione, FI e FdI Fucecchio scrivono al Prefetto

Le forze politiche di opposizione in consiglio comunale a Fucecchio ricorrono ancora una volta con una segnalazione al Prefetto di Firenze. Stavolta l'argomento della questione è il non rispetto dei tempi previsti dalla legge per quanto concerne l'approvazione del rendiconto di gestione 2024.

“La presente, si legge nella nota inviata, per portare a conoscenza della mancata approvazione del rendiconto di gestione 2024 del Comune di Fucecchio da parte del Consiglio Comunale nei termini previsti del 30/04/2025”. Ci preme sottoporre, a Sua Eccellenza il Prefetto, prosegue il documento: La situazione che preoccupa i nostri gruppi consiliari, visto che dopo la Delibera di Giunta comunale n. 106 del 30 aprile 2025 (rendiconto di gestione anno 2024 – approvazione schemi), ad oggi 06/05/2025, non solo non è stato approvato il rendiconto in consiglio, ma non è stato nemmeno messo a conoscenza il consiglio stesso della documentazione che risulta ancora carente del parere dei revisori dei conti. A tutela dell'amministrazione, anche in virtù dei finanziamenti in atto relativi alle opere del PNRR, e a tutti gli altri trasferimenti e spese straordinarie, siamo a chiedere il suo intervento affichè adotti le procedure previste dagli art. 277 e 141 del D.lgs 267/2000”.

E' la terza volta in questo quasi primo anno di consiliatura che i due partiti di opposizioni in consiglio comunali ricorrono al Prefetto in virtù di interpretazioni di norme e regolamenti da la medesime non ritenute legittime.

Era infatti già successo proprio alla prima seduta del consiglio comunale per l'elezione del presidente e poi successivamente per la nomina di due componenti del consiglio di amministrazione del Palio della Contrade di Fucecchio. Nel primo caso era stato proceduto ad una nuova seduta e relativa nuova votazione, mente nel secondo caso, la Prefettura ritenendo valide le osservazioni dei due schieramenti politici confortata anche dal parere del ministero dell'interno, si era dichiarata non competente a disporre in merito.

Forza Italia e Fratelli d'Italia Fucecchio