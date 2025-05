Si torna a pedalare con 'Bicincittà', modifiche temporanee alla viabilità

Torna la carovana delle biciclette della manifestazione “Bicincittà”, edizione 2025, la tradizionale pedalata, organizzata dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa Aps per promuovere educazione ambientale, cultura urbana e mobilità sostenibile a misura dei cittadini. Le due ruote che tornano protagoniste attraverseranno alcune strade comunali. Pertanto saranno disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Domenica 11 maggio 2025, dalle 10 alle 12.30 su tutto il percorso interessato dalla manifestazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana di biciclette, sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione.

Il percorso è il seguente: ritrovo e partenza in piazza Giacomo Matteotti, proseguendo per via Jacopo Chimenti, via delle Antiche Mura, via Cavour, piazza XXIV Luglio, via Giuseppe del Papa, via Cosimo Ridolfi, via del Giglio, piazza della Vittoria, via Roma, piazza Don Giovanni Minzoni, viale Palestro, via XI Febbraio, via Giuliano Vanghetti, via Ferruccio Busoni, via Giulio Masini, piazza Antonio Gramsci, via Pievano Rolando, viale Cesare Battisti. Proseguendo per Vinci, ponte Piero Calamandrei, si continua per via Magolo con arrivo alla Vela Margherita Hack.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice Della Strada.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Tutte le informazioni utili sull’evento, al link: https://www.uisp.it/empoli/pagina/bicintitt-torna-a-empoli-domenica-11-maggio

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

