Sicurezza a Pontedera: le Associazioni di Categoria e il CCN a colloquio con il Prefetto

A seguito dei recenti episodi di violenza verificatisi a Pontedera e delle reiterate sollecitazioni delle associazioni di categoria e del Centro Commerciale Naturale di Pontedera – si è svolto l' incontro istituzionale con il Prefetto di Pisa, Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro.

L’incontro, richiesto congiuntamente da Confcommercio Provincia di Pisa, Confesercenti Valdera e dal Centro Commerciale Naturale di Pontedera, testimonia la volontà condivisa di affrontare con determinazione una situazione che desta forte preoccupazione tra cittadini e imprese.

Alla riunione, tenutasi presso la Prefettura di Pisa, hanno partecipato il Presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti, il referente sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani, il Responsabile di Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina Claudio Del Sarto, il Presidente del Centro Commerciale Naturale di Pontedera Alessandro Lonsi e Alessandra Marsili, componente del medesimo Centro.

“L’incontro è stato senza dubbio proficuo, consentendoci di evidenziare con chiarezza la situazione di disagio che si registra a Pontedera, illustrando in modo dettagliato gli episodi di violenza che si sono verificati” spiega il Presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti “Siamo pienamente disponibili a fare la nostra parte affinché si creino le condizioni necessarie per permettere ai cittadini di vivere serenamente la città. È altrettanto prioritario e fondamentale che le misure di sicurezza adottate, come le pattuglie e i presidi delle forze dell'ordine, siano mantenute in modo continuativo”.

“Siamo soddisfatti dell’unità di intenti dimostrata dalle associazioni di categoria, così come della risposta ricevuta dal prefetto, al quale quale va il nostro ringraziamento per il sostegno espresso” sottolinea il Presidente del Centro Commerciale Naturale di Pontedera Alessandro Lonsi “Un supporto che si concretizzerà non solo attraverso il potenziamento delle risorse e delle forze disponibili sul territorio, ma anche nell'appoggio ai progetti che abbiamo presentato, in sinergia con l’Amministrazione comunale di Pontedera”.

“Un incontro sicuramente molto proficuo e attesa che permette di poter rassicurare le aziende di Pontedera rispetto al mantenimento dei rinforzi delle forze armate inviate su Pontedera dopo gli ultimi fatti accaduti sia in pieno giorno che di notte - queste le parole del Responsabile di Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina Claudio Del Sarto - Ringrazio sua eccellenza Dott.ssa D'Alessandro per averci ascoltato e per aver garantito ancora una volta un maggiore sforzo collettivo da parte delle forze dell'ordine alla tutela e alla difesa di Pontedera. La città della vespa deve continuare ad essere un punto di riferimento per gli acquisti in tutta la Valdera in un clima sereno e il più sicuro possibile per tutti i clienti, cittadini e turisti”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa