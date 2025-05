Sostegni statali per le bollette di luce e gas, il gazebo informativo della Lega a Empoli

Sabato 10 maggio 2025, dalle ore 16 alle ore 19 vieni a trovarci al gazebo informativo in Piazza della Vittoria (angolo via del Giglio), per conoscere tutti i sostegni statali per le bollette di luce e gas.

Se poi hai più di 75 anni - sei un soggetto con disabilità o necessiti di utilizzare apparecchiature medico terapeuti alimentate dal l’energia elettrica - puoi accedere al “Mercato a Tutele Graduali” entro il 30 giugno con ulteriori vantaggi

C’è la possibilità per 700 mila toscani di risparmiare fino a 400 euro l’anno. Vieni a trovarci - informarsi non costa nulla

Sezione Lega

Empolese

