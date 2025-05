Sport, CER e toponomastica di genere: tre mozioni di maggioranza approvate all'unanimità in Consiglio

Ieri, giovedì 8 maggio, durante la seduta del Consiglio comunale di Empoli, sono state approvate all’unanimità tre mozioni proposte dalla maggioranza.

«Clima di piena condivisione politica ieri sera, tutti i gruppi consiliari hanno dato il loro appoggio convinto a tre importanti atti, che affrontano rispettivamente temi sociali, ambientali e culturali», commenta soddisfatta Viola Rovai, capogruppo del Partito democratico.

La prima mozione, intitolata “La partita applaudita” e presentata dalla capogruppo del Pd, ha portato l’attenzione sul tema del tifo responsabile. «L’iniziativa-spiega Rovai- mira a promuovere comportamenti corretti e rispettosi all’interno degli impianti sportivi, in particolare nei contesti giovanili, riconoscendo allo sport un forte valore educativo e comunitario». Rovai ha chiesto espressamente l’approvazione unanime dell’aula, sottolineando l’importanza di una posizione comune su un tema tanto sensibile. Il consiglio ha accolto l’invito, votando all’unanimità.

La seconda mozione sulla valorizzazione e riconversione in Comunità Energetiche Rinnovabili delle aree dismesse della ex discarica di Monteboro e della ex cava della Farfalla è stata presentata dal capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Dicuio «Ringraziamo l'opposizione per il voto unanime a questa mozione, redatta inizialmente da Europa Verde Empoli e presentata come AVS con l'avallo di Sinistra Italiana Empoli, a firma congiunta con tutta la maggioranza- ha detto Dicuio-Queste due aree sono solo un punto di partenza per poterne poi identificare altre e raggiungere almeno l'ammontare delle Aree idonee minime che prevederà la normativa Toscana». La conversione strutturale delle aree dell'ex discarica di Monteboro e dell'ex cava della Farfalla, aree in disuso e che hanno vissuto momenti travagliati, potrebbe infatti permettere da un lato di migliorarne la condizione strutturale rendendole energeticamente attrattive, migliorando parallelamente il decoro urbano e riducendo al minimo il consumo di suolo vergine per la realizzazione di progetti rinnovabili.

Infine, la terza mozione, presentata da Cristina Marconi, consigliera del gruppo consiliare Alessio Mantellassi Sindaco, ha proposto un’iniziativa per riequilibrare la toponomastica cittadina, oggi fortemente sbilanciata sul piano di genere. Attualmente solo dieci strade del territorio empolese sono intitolate a figure femminili. «La mozione-dichiara Marconi- invita il Comune ad attivarsi per aumentare la presenza di nomi di donne nella toponomastica, con l’obiettivo di riconoscere pubblicamente il ruolo e il contributo femminile alla storia e alla società». Anche questa proposta è stata approvata all’unanimità.

Fonte: Partito Democratico ufficio stampa

