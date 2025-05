Sr 429, lavori in vista: ecco dove e quando

L’ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze segnala che sarà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata in vari tratti della Sr 429 “Di Val d’Elsa” ed in particolare dal km 12+000 al km 17+700, dal km 18+700 al km 35+100, dal km 56+000 al km 60+400, dal km 46+700 al km 49+000, nei Comuni di Colle Val d’Elsa, Castelfiorentino, Empoli, Gambassi Terme, Certaldo e San Gimignano dal giorno 12 maggio 2025 al giorno 14 giugno 2025, con orario 8-19.

Le limitazioni si rendono indispensabili per effettuare lavori di manutenzione del verde stradale e sfalci in banchina.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

