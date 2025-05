Tensione tra tifosi della Fiorentina e del Betis, uno in ospedale

Durante la partita di Conference League tra Fiorentina e Betis Siviglia, giocata ieri sera allo stadio Franchi di Firenze, si sono verificate tensioni tra le due tifoserie, sfociate nel lancio di sedute staccate dagli spalti. Gli scontri sono avvenuti nel secondo tempo, quando ultrà delle due squadre hanno iniziato a provocarsi e a scagliarsi oggetti.

Otto tifosi sono rimasti feriti in modo non grave: quattro spagnoli e quattro italiani. Tra loro, un sostenitore del Betis ha riportato ustioni a una mano, probabilmente a causa dell’esplosione di un petardo, ed è stato ricoverato all’ospedale di Careggi. Gli altri sono stati medicati sul posto o in ospedale, ma senza necessità di ricovero.

Le forze dell’ordine hanno impedito il contatto diretto tra le tifoserie e la Digos, con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza, sta lavorando per identificare i responsabili. Prima e dopo la partita, i controlli ai varchi erano stati regolari, senza il rinvenimento di oggetti pericolosi: si presume che le sedute siano state divelte direttamente dagli spalti.

