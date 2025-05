Viaggio dentro le storie di Firenze con le foto di Alessandra Tognarini

Lunedì 26 Maggio, a partire dalle ore 21.15, all’interno del Circolo il Progresso, presso la sede dell'associazione fotografica Fotolupo in Via Rovai 43, Montelupo Fiorentino, la fotografa e reporter Alessandra Tognarini mostrerà il suo lavoro decennale dedicato alla parte più intima e profonda di Firenze, quella che trova le sue radici nella antiche tradizioni medievali e che raggiungono il culmine con la festa del patrono, San Giovanni, il 24 Giugno.

Si entrerà in profondità nel mondo del Calcio Storico e grazie al lavoro di Alessandra nella vita e le storie dei calcianti e delle loro famiglie, la frenesia dei quartieri sospesi tra tradizioni, riti e scaramanzie, così come i riti religiosi e civili che travolgono la città ogni anno tra la Pasqua e l’inizio dell’Estate.

La partecipazione è gratuita, ma si richiede l’iscrizione tramite questa pagina: www.eventbrite.it/Alessandra_Tognarini

Alessandra Tognarini, fotografa freelance, si dedica da diversi anni alla fotografia di sport “a contatto pieno”. Ha iniziato il suo percorso nel 2008 come autodidatta portando avanti la propria passione, studiando e facendo esperienza sul campo. Ha frequentato una Masterclass di fotografia presso la scuola Mood Photography di Pescara e nel 2027/18 un workshop di “long term project” tenuto da Stefano Schirato e Simone Cerio. Cresciuta in un ambiente culturale di apertura mentale, ha sempre prediletto la compagnia di persone considerate, per i più svariati motivi, “diverse”. Ama fotografare “gruppi chiusi”, solitamente molto connotati ed in cui predomina il senso di appartenenza Per dieci anni ha documentato il calcio fiorentino, esperienza che le ha fatto conoscere e sperimentare lo spirito di gruppo dei calcianti, delle famiglie, dei quartieri. Nella sua visione di reporter questi sono ambienti veri, dove i filtri sono pochi, cosi come le parole, dove fotografare significa essere immerso nell’azione e nel gruppo umano.

La serata si svolgerà dalle 21.15 alle 23.30, al primo piano, nel grande salone teatro all’interno del Circolo il Progresso (www.ilprogressomontelupo.it). Accesso tramite scale e ascensore. Bar al piano terra. Nella zona intorno al palazzo ci sono varie aree di sosta ed in particolare vi consigliamo di lasciare l’auto in Piazza Lina Paci o Parcheggio dei Pozzi.

Fonte: Ufficio Stampa

