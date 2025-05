Unite nella poesia: un video online per l''amicizia' tra Vinci e Amboise

La Giornata dell’Europa (9 maggio) a Vinci si celebra con un sodalizio rinnovato fra le due città che sono state l’inizio e la fine della vita di Leonardo. Vinci e Amboise, la cittadina francese nella quale il Genio riposa, si uniscono nuovamente e questa volta fanno leva sulla Festa della poesia – che anche ad Amboise viene organizzata, così come a Vinci – celebrando così l’Europa e la sua concezione in un video dove sei poeti, tre vinciani e tre amboisiennes, declamano altrettante poesie per confermare l’unione e le affinità culturali fra la cittadina toscana e quella del Centro-Valle della Loira.

Per suggellare nuovamente questo gemellaggio culturale il video sarà disponibile on line sui canali YouTube del Comune di Vinci e del Club per l’Unesco di Vinci dalle 15 di venerdì 9 maggio.

La realizzazione del video è frutto della collaborazione fra il Comune di Vinci, la Municipalità di Amboise, il Parco Leonardo da Vinci - Castello di Clos Lucé, Amboise Chateau Royal, il Club per l'Unesco di Vinci e Vinci nel Cuore, quest’ultimo come portatore storico della tradizione della Festa della poesia.

Le dichiarazioni

Brice Ravier, sindaco di Amboise

"L'arte, la creazione, la cultura, gli sforzi che insieme compiamo e che mostrano questa via, quella di un'umanità che osa, quella che unisce i popoli, i paesi, tutti coloro che desiderano imparare, conoscere, scoprire l'altro, gli altri.

Leonardo da Vinci, che unisce le nostre città da tanti secoli, è stato un genio, un creatore, un artista, un artigiano a modo suo.

Anche lui ha tracciato la via. Che il suo genio possa continuare a ispirarci sempre di più.

Attraverso lui, Vinci è ovunque ad Amboise.

C’è un po’ di fascino dell’Italia da noi, nei monumenti, nell’architettura, un po’ della dolcezza toscana nella nostra Touraine.

Manteniamo vive queste amicizie tra città, tra paesi, tra popoli.

Il mio augurio è quello di continuare a rafforzare un’Europa concreta, un’Europa della quotidianità”.

Daniele Vanni, sindaco di Vinci

“Per me è veramente un onore salutare le cittadine e i cittadini di Amboise con questa iniziativa che lega ancora di più le nostre città.

Il nostro gemellaggio di tanti anni fa, oggi raggiunge un momento importante, in cui si valorizza la cultura, perché la Festa della poesia delle nostre città ci permette di avvicinarci ancora di più, con uno strumento che è importantissimo, che permette di comunicare le nostre emozioni e che permette di descrivere anche le nostre città.

E questo è importante, perché noi dobbiamo costruire ponti e abbattere muri, soprattutto in un momento storico come questo, in cui c'è bisogno di rafforzare la nostra idea di Europa: noi lo facciamo pensando anche alla figura che ci unisce, il genio universale che in qualche maniera è riuscito ad anticipare anche il futuro. E allora noi tutti insieme dovremo anticipare il futuro pensando all'unione e pensando soprattutto alle nostre città e a delle politiche di pace per la lotta Europa”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa