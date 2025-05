Volontariato per giovani, ecco 'Strade di volontà'

Al via il progetto “Strade di volontà”, realizzato dall'Informagiovani del Comune di Fucecchio e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che promuove percorsi brevi di volontariato per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti.

L'obiettivo è permettere ai giovani di fare esperienza di volontariato in servizi, associazioni ed enti del territorio durante il periodo estivo.

Le attività avranno inizio a partire dal 16 giugno, spaziando dall'ambito culturale a quello sociale, dallo sport alle attività educative fino a progettualità specifiche. Per i minorenni è prevista l'esperienza minima di 1 settimana e massimo 2 settimane, mentre per i maggiorenni l'esperienza varia secondo le attività previste dal progetto in cui sono inseriti.

Sarà possibile iscriversi dal 12 al 27 maggio 2025, esclusivamente online sul sito del Comune di Fucecchio collegandosi al link https://servizi.comune.fucecchio.fi.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=36

Gli iscritti saranno successivamente contattati e invitati al colloquio seguendo l'ordine di invio delle domande, ferma restando una riserva di posti per coloro che sono in carico ai servizi o iscritti a percorsi specifici. Inoltre, sarà data priorità a coloro che non hanno partecipato al progetto nel 2024. Tutti i ragazzi e ragazze partecipanti dovranno prendere parte ad alcune ore di formazione nella settimana precedente l'avvio del progetto, secondo il calendario che verrà consegnato durante il colloquio di assegnazione del servizio. E' inoltre previsto un piccolo contributo forfettario.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0571 268408 / 268402 / 268410, oppure scrivere all'indirizzo informagiovani@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

