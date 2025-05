Addio a Elisabetta Bacchereti, empolese docente all'Università di Firenze

Cordoglio a Empoli e nell'Ateneo fiorentino per la scomparsa di Elisabetta Bacchereti, già docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea. A darne notizia è l'Università degli Studi di Firenze, sul proprio sito internet.

Nata a Empoli nel 1953, ha iniziato la carriera accademica all’inizio degli anni ’80: i suoi studi si sono concentrati sulle forme della prosa dal secondo Ottocento alla contemporaneità, privilegiando l’indagine delle dinamiche macro e microtestuali, oltre che extra-testuali, in particolare sulla forma romanzo. Ha pubblicato studi sul Naturalismo, su Italo Svevo sul noir italiano e sulla rivisitazione novecentesca della favola esopica. Ha collaborato al Dizionario critico della letteratura italiana (a cura di E. Ghidetti e G. Luti) e alla Storia letteraria del Novecento (Vallardi).

Autrice di numerose pubblicazioni in vari ambiti della disciplina, ha collaborato al Master di primo livello su Teoria e pratica della traduzione presso il Dipartimento di Lingue Letterature e studi interculturali e ai corsi di perfezionamento organizzati dal Dipartimento di Italianistica. Ha fatto parte del Comitato scientifico della rivista Letterature europee e americane del Dipartimento ed è stata referente per la Toscana della MOD-Scuola, sezione della Società per la modernità italiana dedicata al rapporto tra Scuola e Università.

Fonte: Ufficio Stampa

