Aggressioni e rapine a Lucca: indagati sette minorenni

I carabinieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari su disposizione della procura dei minori di Firenze, nei confronti di sette ragazzi tra i 15 e i 16 anni, indagati per i reati di rapina e lesioni personali aggravate in relazione a una serie di aggressioni avvenute a Lucca.

Le perquisizioni, effettuate in abitazioni a Lucca e ad Altopascio, si inseriscono nell’ambito di un’indagine più ampia su un gruppo di minorenni che, secondo quanto emerso, sarebbe responsabile di episodi di violenza contro coetanei nel centro storico di Lucca.

Le indagini hanno preso il via dopo un intervento dei carabinieri il 5 aprile scorso in piazza Napoleone, dove due ragazzi di 16 anni sono stati aggrediti da un gruppo di cinque giovani. La lite, scaturita per futili motivi, è degenerata in un pestaggio: uno dei ragazzi è riuscito a fuggire, mentre l’altro è rimasto a terra dolorante e sotto choc. Entrambi sono stati poi medicati con una prognosi di cinque giorni.

Nello stesso giorno, circa un’ora prima, in via della Dogana, un altro minore di 15 anni era stato vittima di un’aggressione simile: spintonato e colpito con calci e pugni, gli erano stati sottratti una sigaretta elettronica e un cappellino firmato. Anche lui ha riportato una prognosi di cinque giorni.

Le perquisizioni hanno portato al ritrovamento di parte della refurtiva a casa di uno degli indagati, oltre ad altri elementi che potrebbero confermare le ipotesi investigative e consentire di individuare eventuali ulteriori episodi di violenza commessi ai danni di minori.

