Attraccherà a Marina di Carrara con 190 migranti soccorsi nel Mediterraneo la Sea-Watch 5

La nave Sea-Watch 5, con 190 migranti a bordo, è prevista arrivare al porto di Marina di Carrara (Massa-Carrara) nella serata di domani, domenica 11 maggio. L'imbarcazione sta navigando in queste ore dal Mediterraneo verso le coste toscane, facendo seguito a due operazioni di soccorso, e il suo approdo è stimato per le ore 21:00 di domani.

Inizialmente, il Governo aveva assegnato alla nave il porto di Civitavecchia, che era stato poi cambiato ieri con quello di Marina di Carrara. Per lo scalo apuano, questo sarà complessivamente il diciassettesimo sbarco dal 2023 ad oggi, e il terzo dall'inizio del 2025: l'ultimo appena 10 giorni fa, il 30 aprile, quando sono sbarcati 126 migranti soccorsi dalla Ocean Viking. Per la Sea Watch 5, si tratterà della seconda volta nel porto di Marina di Carrara, dopo essere già approdata il 28 dicembre del 2023 con 119 migranti a bordo.

Con l'arrivo previsto per domani sera, il totale delle persone sbarcate a Carrara da quando il suo è stato dichiarato porto sicuro, salirà a 2.140. Una volta sbarcati, i migranti saranno trasferiti al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per ricevere il primo soccorso e per le operazioni di riconoscimento. Successivamente, dopo essere stati visitati e rifocillati, saranno trasferiti verso le strutture di accoglienza predisposte.

