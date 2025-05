Bivaccano alla sortita San Martino, multati in due a Lucca

Questa mattina si è svolto un intervento del Nucleo di sicurezza urbana della Polizia Municipale con una volante della Polizia di Stato alla sortita del baluardo San Martino (zona via Buiamonti – piazza Santa Maria).

Marito e moglie di nazionalità romena sorpresi in un bivacco sono stati accompagnati in Questura e sono stati multati per violazione dell’articolo 31 del Regolamento di Polizia Urbana, a questo provvedimento di è aggiunto il DACU - il DASPO urbano - firmato dal Questore mentre non è stato possibile emettere il foglio di via in quanto persone non residenti in Italia. Al termine dell’operazione Sistema Ambiente è intervenuta per ripulire tutta l’area.

“Ringrazio i nostri agenti, la Questura e Sistema Ambiente per questa operazione che riporta sicurezza e decoro in un luogo di passaggio per tanti cittadini e turisti – afferma l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei – abbiamo il dovere di intervenire per combattere questi fenomeni che portano degrado e non possono essere in alcun modo tollerati”.

Notizie correlate