Calcio Uisp, la rappresentativa empolese campione regionale

Torna al successo la selezione empolese di calcio a 11 guidata da mister Alano Galligani. La rappresentativa ha conquistato il titolo regionale sul neutro di Monsummano Terme superando 2-0 ai calci di rigore il team pratese di Gianni Lazzeri.

Si tratta dell'ennesima grande soddisfazione per il comitato Uisp Empoli Valdelsa che torna a sorridere in una competizione ufficiale dopo alcuni anni di stop forzato.

I ragazzi di Galligani si sono imposti ai penalties dopo aver terminato il tempo regolamentare sul risultato di 0-0. Ai rigori si è reso grande protagonista il portiere Simone Viti che ha intercettato ben tre rigori degli avversari mantenendo inviolata la propria porta e regalando il titolo a capitan Edoardo Larini e compagni. Nel primo tempo ottimo approccio alla gara della selezione pratese che si rende pericolosa con Falasca e l'esperto capitan Sciannamè.

La linea difensiva empolese tiene botta e nella ripresa escono alla distanza Riccobono e soci. Larini comincia a farsi vedere dalle parti del portiere Borgioli e la truppa di Galligani acquista a poco a poco fiducia. Il risultato non subisce però variazioni fino alla conclusione e occorre affidarsi ai calci di rigore per stabilire la squadra che si aggiudicherà il trofeo. Simone Viti respinge i tiri dal dischetto di Maresia, La Rosa e Carrubba mentre Sciannamè calcia alto. Per la rappresentativa empolese, Kusi colpisce il palo ma Riccobono e Pino segnano i rispettivi rigori facendo trionfare i ragazzi in gialloblù. Per gli empolesi è il quarto titolo regionale della gestione Alano Galligani che va a aggiungersi ai cinque trofei vinti a livello nazionale.

Un altro prestigioso alloro per il calcio amatoriale targato Uisp Empoli Valdelsa. La rassegna regionale ha visto la partecipazione dei comitati di Empoli, Prato e Arezzo con la finalissima di Monsummano che ha visto trionfare Filippo Fontani e compagnia. Questa la formazione guidata da mister Alano Galligani che ha alzato la coppa regionale allo stadio comunale "Strulli", schierata con il modulo 4-3-1-2: Viti; Masoni, Perone, Giacomelli, D'Amico; Riccobono, Mona, Kusi; Fontani; Boldrini, Larini (cap.). A disposizione: Parrini, Rossetti, Pino, Chesi, Tronnolone.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa - Ufficio Stampa

Notizie correlate