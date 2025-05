Capannoli a tutta sostenibilità: bio nelle mense, illuminazione LED, più ciclabili e verde pubblico

Quella di sabato 10 maggio, per il Comune di Capannoli, è stata una giornata totalmente dedicata alla sostenibilità. Insieme, naturalmente, alla Rete dei Comuni Sostenibili. Nel Salone Nobile di villa Baciocchi è stato presentato il primo Rapporto di sostenibilità dell’ente in provincia di Pisa (che risale alle attività messe in campo nel 2024) e contestualmente è stata consegnata all’amministrazione comunale la “Libellula Rete dei Comuni Sostenibili”, a sancire l’ingresso di Capannoli nell’associazione.

All’iniziativa di presentazione del Rapporto di sostenibilità sono intervenuti: Arianna Cecchini (sindaca di Capannoli), Marco Filippeschi (coordinatore del comitato scientifico della Rete dei Comuni Sostenibili), Manlio Calzaroni (responsabile area attività e ricerca di ASviS), Maurizio Gazzarri (direttore tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili), Tania Meoni (esperta e formatrice servizi per l’infanzia), Paolo Pieraccioni (Fondazione ISI), Eleonora Pinzuti (docente e formatrice dell’Università di Siena), Simone D’Alessandro (Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa). Ha moderato l’incontro la giornalista Susanna Bagnoli.

L’evento è rientrato nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 che ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, organizza ogni anno: è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i relativi 17 obiettivi.

È stata, inoltre, inaugurata la cartellonistica stradale, che avrà il compito di indicare sotto al nome del Comune l’appartenenza di Capannoli alla Rete dei Comuni Sostenibili.

Per quanto riguarda il riconoscimento ricevuto per l’ingresso nella Rete, la libellula è simbolo di trasformazione e cambiamento, come il processo di sviluppo sostenibile, di equilibrio tra uomo e natura. Per la realizzazione sono utilizzati materiali sostenibili, in particolare legno, ma non solo, e ogni pezzo è unico e speciale. È stata realizzata in una bottega di artigiani creativi: custodi del territorio e della bellezza.

Il primo Rapporto di sostenibilità del Comune di Capannoli

La Rete dei Comuni Sostenibili, analizzando i dati forniti dal Comune di Capannoli e da istituti di ricerca come l’Istat, ha stilato il Rapporto che, lo ricordiamo, valuta una serie di indicatori, la maggior parte dei quali su materie di stretta competenza dell’ente provinciale. Gli indicatori sono stati elaborati dalla Rete, con la collaborazione di ASviS, mentre il progetto di monitoraggio è stato messo sotto la lente di ingrandimento dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea quale buona pratica da esportare in altri paesi europei.

Capannoli raggiunge l’88.5% di indicatori quantitativi con tendenza positiva o stabile su materie di competenza comunale nel breve periodo, cioè negli ultimi 3 - 5 anni. Considerando l’ultimo anno, tale percentuale resta molto alta, arrivando all’81.5%. Prendendo tutti gli indicatori quantitativi la percentuale di tendenze positive o stabili nel breve periodo è al 76.5%. Rispetto agli indicatori qualitativi, la percentuale di valutazioni positive è eccellente: il 91,3%.

Tra i dati quantitativi più significativi si segnalano:

- il 100% di utilizzo di cibi bio nelle mense comunali;

- l’incremento del servizio asili nido e scuole materne;

- la diffusione di fontanelle e casette dell’acqua, in crescita;

- la parità di genere nella composizione della giunta comunale;

- la crescita fino al 94,8% della conversione a LED dell’illuminazione pubblica;

- la diffusione di colonnine per auto elettriche;

- l’incremento delle piste ciclabili;

- l’incremento delle piantumazioni.

Tra gli indicatori qualitativi, positive le azioni su:

- il mantenimento a zero dell’addizionale Irpef per redditi bassi;

- i tempi di pagamento delle fatture (20 giorni in anticipo medio rispetto alla scadenza);

- la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile;

- l’approvazione del PAESC, del Piano per la transizione digitale, del Piano per la rigenerazione energetica degli edifici comunali, del Regolamento dei Beni Comuni;

- la presenza di almeno un parco accessibile;

- la presenza di un organismo di rappresentanza e partecipazione giovanile;

- la classificazione degli obiettivi del DUP secondo gli obiettivi di Agenda 2030.

Considerati i risultati e le tendenze, per migliorare ulteriormente una situazione eccellente, la Rete dei Comuni Sostenibili propone alcuni interventi:

- la nomina di un responsabile per gli acquisti con Criteri Ambientali Minimi (CAM);

- includere nelle app PagoPA e IO ulteriori servizi comunali.

“Il nostro comune si conferma un punto di riferimento nel campo della sostenibilità – commenta la sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini –. Ci siamo impegnati su più fronti in questo settore molto ampio, che non comprende solo l’ambiente come potrebbe sembrare, ma riguarda tutti i settori delle politiche pubbliche, che si reggono grazie alle scelte politiche. E i risultati certificati dal nostro primo Rapporto di sostenibilità sono molto positivi oltreché incoraggianti. Il mio ringraziamento e quello della giunta va agli uffici comunali, alla Rete dei Comuni Sostenibili, ad ASviS e ai cittadini, che hanno familiarizzato fin da subito con le buone pratiche di sostenibilità e soprattutto le hanno messe in pratica: quello della sostenibilità è un percorso che può reggersi solo se ciascuno di noi si mette in cammino”.

“Il Comune di Capannoli ha fatto registrare dati straordinari nel proprio Rapporto di sostenibilità, il primo della sua storia – afferma Maurizio Gazzarri, direttore tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili –. Ci sono margini di miglioramento, come sempre accade in ogni Rapporto che redigiamo in tutta Italia, ma il punto di partenza deve consentire all’amministrazione comunale e agli uffici di proseguire questo percorso con fiducia e ottimismo. Una menzione particolare alla scelta di inaugurare anche la cartellonistica stradale per certificare la propria scelta di far parte della Rete dei Comuni Sostenibili e soprattutto di contribuire all’ideazione e alla divulgazione delle buone pratiche”.

Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale. Dal 2023 è aperta anche all'adesione di province, città metropolitane e regioni. L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. È nata nel 2021 su iniziativa dell’Associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet, in collaborazione con ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e in sinergia con il Joint Research Centre della Commissione europea. Hanno aderito oltre 130 enti locali ed è in costante espansione. Nel 2024 è stata pubblicata la prima edizione della Guida dei Comuni Sostenibili italiani. Nel 2025 è stata inclusa fra i partner della campagna di Caterpillar Radio2 M'illumino di Meno del 16 febbraio dedicata al risparmio energetico e alla promozione degli stili di vita sostenibili. Sempre nel 2025, ha fatto il proprio ingresso nel Forum nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

