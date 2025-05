Ci sono i Dutch Nazari per l'apertura di "Stibbio o son desto?" del 2025

Fumata bianca per il debutto di "Stibbio o son desto?" 2025, con gli animatori del circolo Arci Giuseppe Monti di Stibbio, San Miniato, che hanno pubblicato un video che, facendo il verso all'annunciazione del nuovo Pontefice, dava la notizia dei nomi dei gruppi che si esibiranno il 7 giugno.

Si tratta di Tundra Live + Dutch Nazari, che saranno in concerto nel primo dei due giorni di "Stibbio o son desto?" la tradizionale festa che anima il circolo ad inizio estate.

I Dutch Nazari sono un gruppo musicale italiano originario di Padova, formatosi nel 2011. Il loro stile è caratterizzato da un mix di indie pop, elettronica e cantautorato, con testi spesso introspettivi e malinconici. La band è composta da Niccolò Contessa (già noto come I Cani, qui in veste di produttore e collaboratore), Giulio Ragno Favero (produttore e polistrumentista), Francesco De Leo (voce e testi principali) e Gabriele Carozzi (chitarra e synth). Hanno pubblicato diversi album e EP, riscuotendo un buon successo nella scena indipendente italiana per la loro sonorità distintiva e la profondità dei loro testi.

In apertura di serata, si esibiranno i pisani Tundra Live, formatisi a Pisa nell'estate del 2019, i Tundra sono una band alternative-rock italiana. Hanno pubblicato un EP omonimo nel 2019 e l'album "Nuvole rosa, ragni e guai" nel 2021. La band ha maturato esperienza con diverse esibizioni live. Il loro sound è descritto come rock, alternativo e a tratti punk.

Notizie correlate