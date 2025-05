Con Geronimo e Tea Stilton la chiusura del festival Leggenda 2025

Giornata di chiusura per Leggenda, Festival della lettura e dell’ascolto, domenica 11 maggio a Empoli. Gran finale, dalle 16,00, per le vie del centro di Empoli e in piazza Farinata degli Uberti, Geronimo Stilton festeggia 25 anni di felicità! - Passeggiata, incontro e festeggiamenti con Geronimo e Tea Stilton con grande torta in piazza.

Di seguito gli altri appuntamenti della giornata: in Piazza della Vittoria, Empoli Jazz presenta, Ti racconto il jazz, incontro in musica a partire dalla collana “Le fiabe del jazz”, Curci edizioni. Alla Biblioteca Ficini, a partire dalle 10,00, Giochi in Lis - Incontro di avvicinamento alla Lis per bambini con Fiorinda Pini, Silvia Vecchini, “I bambini si rompono facilmente" e "Canti dell’inizio Canti della fine", Topipittori , Bompiani, Silvia Serreli, “Il mondo di Tea”, a partire dai libri della collana "Tea" edita da Giunti,Sophie Bertocchi, "Sempre a un passo da te. La storia di rinascita di una ragazza grazie al suo cane", Mondadori, Sergio Olivotti, "Il genio della musica", Edizioni Clichy e lo spettacolo teatrale "La Grande Sfida tra il Riccio e la Lepre" con il Teatro Glug.A Palazzo Leggenda, Lucia Mostardini, All’avventura con il Coccomiao!, Se chiudi gli occhi, spettacolo e laboratorio con Vania Pucci e Ines Cattabriga, Sergio Olivotti, "La stagione degli arcobaleni", Terre di Mezzo. Alla Libreria Libri & Persone, Laboratorio di agricoltura di primavera a cura di DimOrto Buono, progetto di agricoltura sociale della cooperativa sociale Sintesi Minerva. All’ Associazione Volontaria del Gatto Randagio, Annalisa Strada, "I cicciogatti", Piemme, a sostegno dell'associazione no profit Aristogatti che si occupa del gattile di Empoli. A Il Nido dei Nidi, “Un barattolo di stelle" - I Leggendari Nonni della Chiarugi leggono ai bambini e alle bambine, Seguirà momento musicale con Nicola Corti, musicoterapeuta. In Piazza Farinata degli Uberti, La battaglia dei Cuscini, giochi e animazione teatrale.

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Palazzo Leggenda, Via Luigi Paladini

Biblioteca Comunale Renato Fucini, Via Cavour 36

Piazzetta delle Stoviglie – Punto informazioni

Piazza Farinata degli Uberti

Piazzetta della Propositura

Libreria NessunDove, Piazza Farinata degli Uberti 18

Libreria Libri & persone, Via del Giglio 53

Libreria Rinascita, Via Ridolfi 53

Giallo Mare Minimal Teatro, Via Paolo Veronese 10

Centro Giovani Avane, Via Magolo 32

Centro Trovamici, Largo della Resistenza 2

Piazza della Vittoria

Spazio Soci UniCoop Firenze Centro*Empoli, Via Raffaello Sanzio 199

Fonte: Ufficio Stampa