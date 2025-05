Cus Pisa Hockey promosso in Serie A1

Con sette vittorie un pareggio e nessuna sconfitta la promozione era nell’aria, ma la conferma definitiva è arrivata sabato 10 maggio presso il campo Giorgio Arnaldi di Genova dove il Cus Pisa ha battuto il Genova 80 per 2-1. Complice il risultato sul campo di Torino dove il Rassemblement è stato battuto, sempre per 2-1, dai pugliesi del Torre Santa Susanna rimanendo così a 13 punti. Troppo pochi per tentare di raggiungere gli atleti pisani a ormai a quota 22 con solo due giornate dalla fine del campionato. Promozione dunque meritata in serie A1 dopo un solo anno e dopo la terribile stagione passata che con una sola vittoria su dieci partite portò alla retrocessione in A2.

"Sono molto felice di questo traguardo – spiega l’allenatore Emanuel Falcioni – e devo dire che ci siamo impegnati molto per raggiungerlo. Siamo arrivati fino a qui ben preparati, con tantissima atletica, perché qui in Italia il campionato di hockey prato arriva a marzo, dopo la Coppa Italia e dopo l’indoor, dunque spesso si arriva stanchi quando invece è il momento in cui bisognerebbe essere al massimo delle forze e della concentrazione. E devo dire che ci ho sempre creduto. A inizio campionato avevo detto che pensavo di vincerle tutte, e per ora direi che è andata più o meno come avevo previsto".

Una formazione costituita da atleti esperti e non più giovanissimi, atleti azzurri come il pisano Simone Zoppi, e atleti under 18 che stanno crescendo in una squadra fortemente motivata e coadiuvata quest’anno dall’inserimento dell’egiziano Abdalla Walid Mahmoud Metwalli e dall’italo-argentino Luciano Donati. Grande festa quindi per gli atleti del Cherubino che non appena rientrati a Pisa si sono diretti all’Arena Garibaldi per celebrare così la doppia promozione cittadina.