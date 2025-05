Denunciato per abbandono di rifiuti a Piombino

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina Terme, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno un 60enne del posto ritenuto responsabile di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.

I militari hanno infatti rilevato che in un terreno di proprietà privata erano stati depositati ed accumulati in stato di abbandono rifiuti provenienti da attività varie (scarti di demolizioni, materiali plastici, parti di mobilia, materiali legnosi e metallici) in violazione dell’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice dell’ambiente), che sanziona il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti al suolo e nel suolo.

I controlli dei Carabinieri Forestali, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio labronico per prevenire e contrastare reati in danno dell’ambiente.

