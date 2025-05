C'è Dutch Nazari per l'apertura di "Stibbio o son desto?" del 2025

Fumata bianca per il debutto di "Stibbio o son desto?" 2025, con gli animatori del circolo Arci Giuseppe Monti di Stibbio, San Miniato, che hanno pubblicato un video che, facendo il verso all'annunciazione del nuovo Pontefice, dava la notizia dei nomi dei gruppi che si esibiranno il 7 giugno.

Si tratta di Tundra Live + Dutch Nazari, che saranno in concerto nel primo dei due giorni di "Stibbio o son desto?" la tradizionale festa che anima il circolo ad inizio estate.

Dutch Nazari pseudonimo di Edoardo Nazari, detto Duccio, è un rapper e cantautore italiano. Nel 2006 a Padova fonda con altri rapper il collettivo Massima Tackenza, con cui pubblica nel 2009 l'album Stai Giù. In seguito, all'Università di Trento, conosce Alessandro Burbank e Sick et Simpliciter, con cui nel 2011 fonda il collettivo Motel Filò. Nel 2014 firma per Giada Mesi di Dargen D’Amico, pubblicando l’EP Diecimila Lire. Nel 2015 torna con Massima Takenza per l'album Max Tak, noto per il brano Multe a chi si droga. Nel 2017 esce il suo primo album solista, Amore Povero, con il singolo omonimo. Collabora con Willie Peyote nel 2017. Nel 2018 pubblica il suo terzo album, Ce lo chiede l’Europa, anticipato dai singoli Calma le onde e Miró, e intraprende il Tour Europeo (in Italia). Nel 2019 collabora con Murubutu e Willie Peyote nel brano Occhiali da Luna, partecipa al concerto del Primo Maggio a Roma e all'evento Undamento al Maxxi di Milano, pubblicando i singoli Di me i baristi, Bravi tutti e Cambio di stagione. Nel 2020 collabora con Tony Boy. Nel 2022 esce il suo quarto album, Cori da sdraio, preceduto dai singoli omonimo, Fiore d'inverno e Anime stanche.

In apertura di serata, si esibiranno i pisani Tundra Live, formatisi a Pisa nell'estate del 2019, i Tundra sono una band alternative-rock italiana. Hanno pubblicato un EP omonimo nel 2019 e l'album "Nuvole rosa, ragni e guai" nel 2021. La band ha maturato esperienza con diverse esibizioni live. Il loro sound è descritto come rock, alternativo e a tratti punk.

Notizie correlate