Ecodays 2025 a Pontedera

Migliaia di persone hanno partecipato ai 100 eventi degli Ecodays 2025, una delle edizioni più riuscite della manifestazione sulla sostenibilità ambientale organizzata dal 2 all’11 Maggio da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi che fa parte della Forti Holding Spa.

“Ringraziamo i cittadini di tutte le età per il grande interesse ed entusiasmo che stanno dimostrando - ha dichiarato Luigi Doveri, presidente della Forti Holding Spa – Ringraziamo anche gli ospiti illustri che ci hanno consentito di approfondire tanti aspetti diversi della sostenibilità e dei temi ambientali che ci stanno a cuore, e tutto lo staff degli Ecodays che, ogni giorno, lavora per garantire lo svolgimento e la buona riuscita delle iniziative in programma”.

Il fine settimana conclusivo è particolarmente ricco di appuntamenti. Partiamo dall’atteso Ecoincontro al Teatro Era che domani, domenica 11 Maggio, alle 19, chiuderà gli Ecodays. Sul palco salirà Stefano Mancuso, tra i massimi esperti mondiali di neurobiologia ed etologia vegetale, docente dell’Università di Firenze e fondatore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia vegetale. Mancuso offrirà al pubblico un viaggio tra scienza, narrazione e riflessione sul ruolo fondamentale delle piante per il futuro del pianeta, approfondendo alcuni aspetti affascinanti dell’etologia delle piante, la disciplina che studia come le piante si muovono, comunicano, cooperano e soprattutto si adattano all’ambiente, applicando strategie complesse e sorprendenti, spesso invisibili all’occhio umano.

In occasione dell’Ecoincontro al Teatro Era, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani consegnerà a Stefano Mancuso il Pegaso della cultura con la seguente motivazione: “Per il suo ruolo fondamentale di sensibilizzazione sui temi dell’ecologia, della sostenibilità e dell’interconnessione fra tutte le forme di vita”.

I posti disponibili per l’Ecoincontro con Mancuso sono terminati ma, come sempre, presentandosi al Teatro Era prima dell’evento, ci si può iscrivere alla lista di attesa ed entrare se qualcuno dei prenotati non si presenta.

Nel corso della giornata di oggi, grande successo per la seconda edizione di BikeDay by Ecodays: più di cento bambini e ragazzi hanno affollato il Piazzone per imparare a guidare una mountain bike lungo la RandoGinkana, un colorato percorso a curva e con salite e discese da superare, seguendo le istruzioni degli esperti del Gruppo Sportivo Galimberti. I più piccoli non si sono scoraggiati e hanno portato a termine la RandoGinkana a bordo delle loro biciclettine con le rotelle. Un pomeriggio di sport e grande allegria che si è concluso con una meritata Ecomerenda.

Giornata intensa anche nel Padiglione Ecodays della sede di Ecofor Service, dove si sono svolte per tutto il giorno le visite guidate agli impianti dell’azienda aperte alle scuole del territorio e ai cittadini. Nel pomeriggio, ha riscosso grande interesse l’incontro con il fotografo Alessandro Bergamini, organizzato dal Crec Pontedera Fotografia. Bergamini ha realizzato reportage dai luoghi più remoti della Terra, documentando la straordinaria diversità culturale dei popoli che li abitano. Al termine dell’incontro sono state messe all’asta le stampe di 15 foto di Bergamini, selezionate fra quelle scattate per il progetto “Humanity”, che celebra la ricchezza e la diversità umana attraverso volti, luoghi e storie di culture tribali ed etniche. Il ricavato dell’asta è stato devoluto all’associazione Doremiao, che effettua interventi assistiti con gli animali rivolti a bambini, giovani e adulti con disagi fisici o psichici.

Molto apprezzata dagli appassionati di fotografia anche la mostra “Water Preservation”, che nel Padiglione Ecodays propone le 44 foto più suggestive che hanno partecipato al World Water Day Photo Contest 2025, il concorso fotografico internazionale incentrato sull’acqua, la risorsa più preziosa del pianeta. L’esposizione è stata realizzata grazie al contributo di Acque Spa e Pontedera è la prima tappa di un tour che, nei prossimi mesi, toccherà Torino, Milano, Isola d’Elba, Monza, Seregno, Cremona e la Svizzera.

Nel pomeriggio, in piazza Curtatone, concerto “Green” del Jazz Village, ensemble musicale nato dall’esperienza dei maestri di musica di Artwork Village di Ponsacco. Sul palco Marianna Blinova, Moraldo Marcheschi, Carlo Buscemi, Davide Bertini, Alessandro Buonamini e Riccardo Cateni. Il concerto ha proposto brani tradizionali del repertorio jazz alternati a brani riarrangiati che hanno evocato i temi legati alla salvaguardia del pianeta dagli attacchi dell’uomo.

In via Madre di Teresa di Calcutta, nuova edizione speciale di Carboot, il mercatino di scambio e vendita di oggetti usati esposti nel bagagliaio delle auto dei vecchi proprietari. Si replica domani, 11 Maggio, sempre dalle 9 alle 18. Ogni postazione auto costa 10 euro e il ricavato della giornata di oggi è stato devoluto alla Pubblica Assistenza mentre quello di domani andrà alla Croce Rossa Italiana.

Nel giardini Baden Powell del quartiere Fuori dal Ponte, ottava tappa dello spettacolo “Fino all’ultimo riciclo” degli ECO3 Raffaella Afeltra, Fabio Rubino e Rosario Campisi, con Ecomerenda per i bambini, Ecoaperitivo per gli adulti e musica dal vivo. Gli Ecoattori si sono poi spostati nel centro di Pontedera, in corso Matteotti, per coinvolgere grandi e piccoli negli EcoLavori in Corso, mentre in piazza Cavour altri bambini disegnavano e costruivano piccoli oggetti-ricordo nel laboratorio EcoLab Playgreen.

Fino a domani sera, in piazza Martiri della Libertà (Piazzone) è in funzione il Ledwall Virtual tour, il maxischermo che permette di compiere un viaggio virtuale negli impianti di Ecofor Service guidati da tutor animato

Gli Ecodays 2025 hanno il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pontedera.

PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA 11 MAGGIO 2025

Alle 19, al Teatro Era, Ecoincontro con Stefano Mancuso. Il presidente della Regione Eugenio Giani consegnerà a Mancuso il Pegaso della cultura.

Alle 7.30, nel quartiere Galimberti, partenza dell’edizione 2025 della Randonée della Valdera.

Dalle 9 alle 18, in via Madre Teresa di Calcutta, accanto al Teatro Era, CarBoot, il mercatino di vendita e scambio di oggetti usati esposti direttamente nel bagagliaio delle auto dei vecchi proprietari. Ogni postazione costa 10 euro e il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

Dalle 9:00 alle 13:00 – Sede di Ecofor Service Spa, via dell’Industria 1, Gello di Pontedera, visite guidate degli impianti di Ecofor Service, aperte ai cittadini e alle scuole del territorio.

Dalle 10 alle 13 – Padiglione Ecodays sede Ecofor Service Spa, Composcout con il gruppo scout Agesci Pontedera 1.

Alle 11.30, nel quartiere Galimberti, ultima tappa del tour nei quartieri e nelle frazioni di Pontedera dello spettacolo “Fino all’ultimo riciclo” degli ECO3, con Ecomerenda per i bambini e musica dal vivo.

Alle 14.30, nel Parco dei Salici, Promenade Verde, rilassante passeggiata nel verde in compagnia di una guida naturalistica che illustrerà segreti e curiosità su piante ed erbe del territorio.

Dalle 17:00 alle 19:00 - Pontedera, piazza Cavour, Ecolab Playgreen, laboratorio per bambini e ragazzi con la realizzazione di piccoli oggetti ricordo con materiali riciclati.

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, in piazza Martiri della Libertà (Piazzone) è in funzione il Ledwall Virtual Tour, maxischermo immersivo che consente ai visitatori di compiere un viaggio virtuale all’interno degli impianti di Ecofor Service.

Fonte: Ufficio Stampa