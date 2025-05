Flash mob pro referendum 8 e 9 giugno: "non rimango sul divano"

Referendum lavoro e cittadinanza: stamani in piazza Sant’Ambrogio a Firenze si è svolto un flash mob da parte dei soggetti che animano il Comitato Firenze per i 5 Sì ai quesiti. Il flash mob in modo creativo e interattivo ha voluto denunciare l'atteggiamento della maggioranza di governo sui referendum (ha invitato all’astensionismo). Su un divano, portato lì per l’occasione, due persone erano sedute con in faccia le maschere della premier Meloni e del ministro Tajani. Gli organizzatori del flash mob e anche semplici passanti si sono fatti scattare delle foto accanto al divano tenendo un cartello con scritto “L’8-9 giugno io non rimango sul divano, il mio voto conta”.

Hanno detto gli organizzatori: “Iniziative come questa di oggi si rendono ancor più necessarie alla luce di due elementi: l'assenza di momenti di reale approfondimento negli spazi radiotelevisivi e la indegna decisione degli esponenti di maggioranza governo di invitare gli elettori e le elettrici all'astensione. Non solo un attacco ai referendum, ma più complessivamente un attacco alla democrazia. Vogliamo ribadire con tutti i mezzi l’importanza di partecipare al voto perché ha un valore democratico e può far cambiare in meglio le condizioni di vita e lavoro, a giugno è possibile dare un segnale importante e ogni persona può essere protagonista direttamente recandosi alle urne”

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio Stampa

