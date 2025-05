Foibe, il sindaco di Lucca: "Vandalizzato lo Scaffale del Ricordo"

Vandalizzato a poche ore dall'inaugurazione lo Scaffale del Ricordo a Lucca, uno spazio dedicato a libri su Venezia Giulia e Dalmazia all'interno della biblioteca civica lucchese Agorà. 'Smrt Fasizmu' (Morte al fascismo) e 'Basta revisionismi' i cartelli apparsi nella biblioteca.

“Ieri - afferma il sindaco Mario Pardini - abbiamo iniziato la giornata rendendo omaggio al monumento ad Aldo Moro, vittima di una stagione di terrorismo che colpì duramente il nostro paese. Dopo abbiamo proseguito con l’inaugurazione dello “Scaffale del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe alla Biblioteca Civica Agorà.

Purtroppo la giornata si è conclusa con una triste sorpresa: i “soliti noti” hanno oltraggiato, con un gesto vigliacco, la memoria della tragedia delle foibe. Un atto grave, ancora di più perché compiuto in una struttura pubblica votata alla cultura, che dovrebbe servire a “costruire ponti” e non per dividerci.

Mi aspetto che tutti gli esponenti della minoranza in consiglio comunale prendano le distanze da questa vergogna, anche se - ricordo - due anni fa ho ricevuto auguri di morte sui social e sto ancora attendendo la solidarietà dalle opposizioni. Rimaniamo tutti in attesa, fiduciosi e non solo nella solidarietà, ma anche - e soprattutto - nel rispetto di quello che conta di più per noi: la libertà d’espressione ed i valori della Costituzione. Nel frattempo procederemo con una denuncia”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

