Il Ministro Pichetto Fratin premia i Carabinieri per l'impegno a tutela della biodiversità

Il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, alla presenza delle massime autorità locali e di alti rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, ha consegnato i diplomi di benemerenza al Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio e all’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

L’8 maggio 2025 si è celebrato presso il Monastero di Camaldoli il quarantesimo anniversario del conferimento del Diploma europeo delle aree protette del Consiglio d’Europa alla Riserva Naturale integrale di Sasso Fratino. Il Convegno nazionale era volto a celebrare, illustrare e documentare uno degli scrigni più preziosi della biodiversità custoditi in Italia dai Carabinieri forestali. Dopo il saluto di benvenuto, rivolto dal Priore del Monastero di Camaldoli Dom Matteo Ferrari ai numerosi convenuti, il Comandante delle Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri, Gen C. A. Fabrizio Parrulli, ha introdotto i lavori in programma per la giornata sottolineando l’importanza della rete delle 130 Riserve Naturali Statali di cui Sasso Fratino fa parte. Presenti le massime autorità locali, tra i quali rappresentanti della Regione Emilia Romagna, il Comandante interregionale per l’Italia centrale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Aldo Iacobelli, il Prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, i Sindaci dei Comuni di Poppi, Bagno di Romagna e Santa Sofia, il Presidente ed il Direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Le relazioni svolte dai qualificati esperti e rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, dell’Università della Tuscia di Viterbo, del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, del Parco Nazionale, del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio nonché del Dott. Jan Plesnik in rappresentanza del Consiglio d’Europa – Convenzione di Berna, hanno illustrato alla gremita platea le attività di gestione e conservazione del sito finalizzate alla tutela di habitat ed ecosistemi unici, del paesaggio, degli studi e ricerche condotte sulle peculiarità dell’area protetta nella sua integralità, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO custodita dai Carabinieri forestali; il tutto in continuità con quanto effettuato in passato e con il contributo integrato di tutti i portatori di interesse del territorio.

Nell’intervento conclusivo il Sig. Ministro dell’Ambiente ha evidenziato l’eccezionale pregio naturalistico dell’area e l’importanza di una gestione condivisa e sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico, nel rispetto degli obiettivi posti dall’Unione europea per l’anno 2030 e soprattutto a favore delle giovani generazioni. Ha, quindi, consegnato gli attestati di benemerenza al Comandante del Reparto Biodiversità di Pratovecchio ed al Presidente del Parco Nazionale congratulandosi per la loro passione e professionalità. Notevole interesse ha riscosso anche la mostra fotografica esposta presso il chiostro del Convento di Camaldoli, inaugurata in tale occasione e contenente immagini e filmati volti ad esaltare le tradizioni e la bellezza suggestiva che sono la chiave di volta della foresta vetusta di Sasso Fratino: la mostra resterà aperta al pubblico per l’intero mese di maggio ed oltre.

L’evento celebrativo si è concluso il 9 maggio: carabinieri forestali, esperti, ricercatori e studenti hanno potuto visitare la Riserva attraversando uno degli ampliamenti del 1980 per ammirare la bellezza, vivere le suggestioni e apprezzare l’eccellente stato di conservazione delle foreste tutelate.