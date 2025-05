Infermiera aggredita a Massa, arrestato un 50enne

Un'infermiera del Noa di Massa è stata vittima di un'aggressione nella notte tra lunedì e martedì, quando un paziente, giunto in ambulanza al pronto soccorso, l'ha colpita con uno schiaffo dopo alcune ore di attesa. L'aggressore, un uomo di 50 anni, è stato successivamente arrestato dai carabinieri e posto agli arresti domiciliari.

Sull'episodio, riportato da Il Tirreno, è intervenuto il Nursind di Massa Carrara, il sindacato delle professioni infermieristiche, che ha denunciato la gravità della situazione e richiesto l'apertura di un presidio di polizia attivo 24 ore su 24 all'interno del Noa.

"La sicurezza in un luogo che eroga salute deve essere la priorità per tutti" ha dichiarato Diego Vatteroni, segretario territoriale del Nursind, sottolineando l'importanza di garantire la protezione degli operatori sanitari, soprattutto in vista della Giornata internazionale degli infermieri del 12 maggio.

Il sindacato ha inoltre esortato l'Azienda sanitaria a costituirsi parte civile nel procedimento e ha ribadito la necessità di un servizio di vigilanza continua al Noa. Nicola Andreani, segretario aziendale Nursind, e Giusy Costantino, dirigente del sindacato, hanno evidenziato le difficoltà affrontate quotidianamente dagli operatori sanitari, già provati dalla carenza cronica di personale.

"Siamo lavoratori e professionisti sanitari – hanno dichiarato – e ci impegniamo ogni giorno a garantire cure e assistenza ai cittadini. Tuttavia, chiediamo che questi servizi possano essere erogati in un ambiente sicuro, privo di rischi per la nostra incolumità".

