Intesa Poggianti-Giglioli, FdI Empolese-Valdelsa attacca: "Coppia di fatto o colpo di teatro?"

"Apprendiamo con un sorriso – e una punta di ironico stupore – dell'ultima conferenza stampa congiunta dell'ex consigliere comunale Andrea Poggianti e della segretaria locale della Lega, Giglioli. Un incontro che, più che un’alleanza politica, sembra un’inedita collaborazione tra due prime donne, unite da un comune denominatore: il protagonismo".

Così Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa, sull'accordo politico raggiunto tra la segretaria della Lega Empolese Valdelsa Susi Giglioli e il capogruppo del 'Centrodestra per Empoli' Andrea Poggianti.

"Non possiamo non ricordare come, in passato, Poggianti abbia espresso critiche verso la Lega e tutto il centrodestra, accusando il candidato Simone Campinoti di 'mancanza di coerenza' e di 'aver cambiato più volte bandiera' (Il Tirreno). Oggi, sorprendentemente, annuncia una collaborazione proprio con la stessa forza politica che aveva tanto criticato".

"Ci auguriamo, con sincerità ma anche un pizzico di ironia, che si tratti di una simpatia improvvisa tra personalità affini, e non della decisione della Lega, partito storico del centrodestra, di isolarsi dal resto della coalizione. Sarebbe un errore strategico che rischierebbe di consegnare definitivamente Empoli alla sinistra radicale.

"Ricordiamo che proprio la decisione di Poggianti di correre da solo ha impedito al centrodestra di andare al ballottaggio alle scorse elezioni amministrative. Con una certa ingratitudine verso quella coalizione che lo ha sostenuto come candidato sindaco alle elezioni precedenti.

E che lui ha visto bene di ringraziare sabotando le successive, per mero interesse di ego personale. Rimaniamo convinti che solo attraverso l'unità della coalizione di centrodestra e la collaborazione si possa costruire un’alternativa credibile alla sinistra. I personalismi e le fughe in avanti non portano benefici, ma solo divisioni e sconfitte".

"Non capiamo quindi la bizzarria politica della Lega che invece di collaborare con gli alleati presenti nei consigli comunali, si affida a un sedicente gruppo civico fuori dalla coalizione che strizza l’occhio al terzo polo di Del Ghinghiaro, avversario , come il Pd, di tutto il centrodestra".

"Infine - conclude la nota - desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per Andrea Picchielli, ex capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Empoli. Andrea, persona leale e corretta da sempre, ci ha comunicato la sua uscita dalla Lega. Le sue dimissioni, seppur dispiacevoli sul piano personale, rappresentano un gesto di grande coerenza e serietà politica. A lui va il nostro rispetto per il senso delle istituzioni e per il rigore con cui ha sempre affrontato il suo impegno".

Fonte: Ufficio Stampa

