La comunità energetica di Barberino Tavarnelle parte con 66 soggetti tra cittadini e imprese

Con 66 soggetti, tra cittadini e imprese, che hanno manifestato il loro interesse, parte la Comunità energetica di Barberino Tavarnelle, la prima del Chianti, che si costituirà come un'associazione di cui il Comune sarà promotore e membro. Trentotto sono i consumatori (consumer), sedici i produttori e consumatori (prosumer) con impianti già in esercizio, 12 i consumatori aspiranti produttori, ovvero disposti ad installare impianti che producano energia da immettere nella Comunità energetica per ottenere gli incentivi previsti dalla normativa .

E’ il risultato di un percorso intrapreso dall’amministrazione comunale che mira alla costituzione della comunità energetica, finalizzata a produrre, consumare e condividere localmente energia elettrica da fonte rinnovabile. L’obiettivo che si è posto il Comune è quello di coinvolgere cittadini, imprese e organizzazioni no profit nell’intento di incrementare i benefici ambientali, economici e sociali del territorio. Giovedì 15 maggio alle ore 18:30 nella sala consiliare del palazzo comunale di Barberino Val d’Elsa si terrà l'assemblea con gli interessati per individuare i soci fondatori della Comunità Energetica, oltre al Comune.

“La comunità energetica è un soggetto giuridico no profit – spiega l’assessora all’Ambiente Elena Borri - a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, piccole e medie imprese, pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di produrre, consumare e condividere localmente energia elettrica da fonte rinnovabile. A tale scopo, la Comunità energetica si dota di impianti di produzione di energia rinnovabile, tra cui fotovoltaico, eolico, geotermico, per fornire energia elettrica e incassare gli incentivi previsti dalla normativa sull'energia condivisa”.

INFO: Punto Informativo per l'Energia ed il Clima di Barberino Tavarnelle, tel. 0577272367, e-mail: info.certoscana@arrr.it.

