La stampa spagnola a curiosare in Toscana e nel grossetano, un'opportunità di promozione

Un tour organizzato da Toscana Promozione Turistica per far approfondire la conoscenza della Toscana, ed in particolare della Maremma, ad un gruppo selezionato di giornalisti e blogger delle più prestigiose testate spagnole. L’iniziativa, che durerà fino al 12 maggio, è realizzata dall’agenzia regionale, in collaborazione con Grimaldi Lines, per potenziare le collaborazioni reciproche già in corso (con le Isole Canarie e la regione di Castilla – La Mancha) con un paese che l’Osservatorio Turistico Regionale ha individuato tra i cosiddetti ‘Paesi Obiettivo’.

“Siamo molto orgogliosi di questa innovativa partnership tra Toscana Promozione Turistica e Grimaldi Lines -ha detto l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras -, un ulteriore passo avanti nella strategia di internazionalizzazione del turismo toscano. La Spagna è un mercato di grande interesse e questa iniziativa non fa che rafforzare legami già in atto. Cuore del progetto è il press-blog trip in Maremma, il più grande mai organizzato da Toscana Promozione Turistica, che porterà 17 tra giornalisti e influencer alla scoperta della Toscana autentica, fatta di storia, natura e tradizioni. Puntiamo su un’idea di turismo sempre più sostenibile, esperienziale e capace di valorizzare soprattutto le destinazioni fuori dai percorsi più battuti”.

Ieri, venerdì 9 maggio, la prima tappa dell’evento con la conferenza stampa nella nave di Grimaldi Lines, nel porto di Barcellona, dove Toscana Promozione Turistica ha presentato la Destinazione Toscana trattando di patrimonio culturale, turismo familiare, attività outdoor ed illustrando il progetto Vetrina Toscana. Dopo uno show-cooking e una degustazione di prodotti toscani, alla presenza di oltre 30 giornalisti, il console di Italia a Barcellona ed i dirigenti di Grimaldi Lines Spagna, la nave è salpata verso l’Italia.

Nella giornata di oggi, sabato, il gruppo di giornalisti e blogger è stato accompagnato in un percorso di approfondimenti sulla Toscana e sulla sua cultura enogastronomica. Dopo lo sbarco a Civitavecchia, infatti, il programma prevede il trasferimento in Toscana per il press tour incentrato su sostenibilità e cultura in Maremma, tra Etruschi, arte contemporanea e patrimonio Unesco ambientale e immateriale. La visita si svolgerà tra le Vie Cave etrusche, le ‘città del tufo’ di Pitigliano (dove incontreranno l’assessore Marras), Sovana e Sorano, le acque termali di Saturnia, fino alla scoperta del mare di Capalbio e del Giardino dei Tarocchi. I giornalisti avranno infine modo di conoscere il parco regionale della Maremma e Grosseto, città dal forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la qualità della vita, vincitrice nel settembre 2024 del titolo di European Green pioneer of smart tourism, riconoscimento riservato ai centri europei con meno di centomila abitanti che hanno implementato strategie di successo per lo sviluppo del turismo sostenibile.

Fonte: Toscana Notizie