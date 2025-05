Lega Fucecchio in piazza per spiegare come risparmiare sulle bollette

Oggi a Fucecchio si è svolta un'importante iniziativa della Lega Toscana per cercare di dare un aiuto concreto ai cittadini sul cosiddetto 'Caro bollette' con consigli pratici per risparmiare mediamente 400 euro l'anno.

Un gruppo di leghisti capitanato da Marco Cordone, segretario della Sezione comunale di Fucecchio e vicesegretario provinciale vicario di Firenze della Lega, ha distribuito circa 600 volantini per spiegare alla gente che sulle bollette energetiche, oltre circa 700.000 toscani delle fasce cosiddette vulnerabili potranno risparmiare mediamente 400 euro all'anno.

In merito il segretario Marco Cordone ha dichiarato:" Tali opportunità elencate nel volantino guida, scadranno il prossimo 30 giugno ma c'è poca informazione; di conseguenza nei giorni scorsi in un'apposita riunione del Direttivo della Sezione del Carroccio di Fucecchio, Cerreto Guidi, Valdarno Inferiore si è deciso di organizzare sul territorio l' iniziativa 'SOS BOLLETTE etc.' e ci riteniamo soddisfatti dell'interessamento della cittadinanza".

