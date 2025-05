Leghissa vola dal parquet di Empoli negli States

Dall’Use Rosa Scotti al basket americano. E’ il grande salto fatto da Elisa Leghissa, la pivot classe 2006 arrivata quest’anno in biancorosso e, purtroppo, rimasta vittima di un grave infortunio alla spalla lo scorso 25 gennaio. La prossima stagione Elisa giocherà infatti negli Stati Uniti. E’ infatti il suo trasferimento a Sacramento dove studierà e giocherà nella squadra dell’università. Da parte dell’Use Rosa Scotti il più sincero in bocca al lupo per la nuova, splendida avventura. Nonostante lo sfortunato infortunio, la stagione empolese è stata comunque importante per lei ed il suo futuro e di questo siamo felici.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate