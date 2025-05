Malore durante un'immersione: muore sub di 50 anni a Porto Santo Stefano

Un uomo di circa 50 anni è deceduto dopo aver accusato un malore durante un’immersione nelle acque dell’Argentario, di fronte a Porto Santo Stefano. Il sub, che si trovava a una profondità di circa 25 metri, ha manifestato segni di difficoltà mentre si trovava in acqua. Gli amici che erano con lui hanno immediatamente cercato di prestargli soccorso, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.

Sul posto sono intervenute un’imbarcazione della Guardia Costiera e una della Guardia di Finanza, insieme all’ambulanza infermieristica della Misericordia, che ha atteso il sub sul lungomare Navigatori. L’uomo è stato poi trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Grosseto, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Le autorità competenti stanno indagando sull'accaduto per chiarire le cause del malore che ha colpito il sub durante l’immersione. L'episodio ha scosso la comunità locale e i suoi amici, che hanno assistito impotenti alla tragedia.