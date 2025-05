Petrucci (FdI): "Intitolare una strada a Gentile nei capoluoghi toscani guidati dal centrodestra"

"La due giorni di Fratelli d'Italia dedicata alla cultura che si è appena conclusa a Firenze è stata un momento di altissimo livello che ha mostrato la forza del nostro partito e la grande rivoluzione che sta facendo il Governo Meloni in Italia. Una rivoluzione che vogliamo fare anche qui in Toscana portando il centrodestra al governo della Regione. L'obiettivo dell'evento è stato dimostrare che la cultura non è di sinistra ma è libera".

Lo afferma il vice coordinatore regionale FdI e consigliere regionale FdI Diego Petrucci.

Mi hanno particolarmente colpito le parole del Ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha definito desolante la mancata intitolazione a Firenze di una rotonda intitolata a Giovanni Gentile.Alla luce di quanto successo a Firenze e delle parole del Ministro mi sento di avanzare una proposta ai capoluoghi di provincia della Regione Toscana guidati dal centrodestra e cioè di intitolare una strada o una rotonda a Giovanni Gentile, qualora non l'avessero già fatto"

Fonte: Ufficio Stampa