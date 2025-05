Sette minori di 15 e 16 anni indagati per rapina e lesioni personali a Lucca

Questa mattina, i militari del Comando Compagnia di Lucca hanno eseguito sette perquisizioni domiciliari disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze nei confronti di altrettanti minorenni di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, indagati a vario titolo per i reati di rapina e lesioni personali aggravate.

Le operazioni, che hanno interessato abitazioni del centro, dei quartieri di San Concordio, Nozzano, Sant’Anna, della prima periferia cittadina e del comune di Altopascio, costituiscono uno snodo investigativo di una più complessa attività rivolta verso un gruppo di minorenni che recentemente si è reso protagonista di aggressioni nei confronti di coetanei, avvenute nel centro storico di Lucca.

Le indagini, infatti, sono iniziate immediatamente dopo che lo scorso 5 aprile, una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri di Lucca era intervenuta in piazza Napoleone, per l’aggressione di due ragazzi 16enni. Nella circostanza, i due giovani mentre stavano passeggiando nella citata piazza, a seguito di un rapido scambio di battute avvenuto per futili motivi, venivano prima spintonati e poi percossi con calci e pugni da cinque giovani. Dei due ragazzi uno riusciva a fuggire, mentre l’altro rimaneva al suolo dolorante e sotto shock. Entrambi, visitati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale san Luca di Lucca, venivano dimessi nelle ore successive con una prognosi di cinque giorni.

Il contesto operativo che i militari hanno delineato sia tramite la visione delle immagini impresse nelle telecamere di sorveglianza e le molteplici testimonianze raccolte, integrate dal racconto delle vittime, oltre che fare luce sullo specifico episodio, ha, inoltre, consentito di scoprire che circa un’ora prima, nella vicina via della Dogana, si era verificata un’analoga aggressione sempre in danno di un altro minore 15enne, avvenuta senza alcun apparente pretesto. Questo fatto, però, assumeva connotazioni più gravi visto che all’aggredito, anch’esso spintonato e colpito con calci e pugni, veniva pure sottratta una sigaretta elettronica ed un cappellino griffato. La vittima veniva accompagnata presso il locale Pronto Soccorso e, dopo gli accertamenti sanitari, dimessa con una prognosi di cinque giorni.

Le operazioni compiute, di fatto, segnano una svolta significativa poiché, oltre a consentire di trovare a casa di un indagato parte della refurtiva, hanno altresì permesso di acquisire ulteriori elementi potenzialmente idonei a suffragare le ipotesi investigative e a verificare eventuali altri episodi di violenza commessi in danno di minori.

L’indagine è al vaglio della Procura minorile.