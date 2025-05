Tennis "Città di Santa Croce": al via le qualificazioni degli Internazionali ITF Under 18

È il giorno del debutto della quarantacinquesima edizione del Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa), unica manifestazione tennistica internazionale classificata J300 (ex Grado 1) in Italia, per importanza subito dietro al Bonfiglio, capace negli anni di sfornare sedici futuri numeri 1 delle classifiche mondiali.

Tantissimi i tennisti azzurri presenti nei tabelloni di qualificazione e scesi in campo oggi alla ricerca di un posto al sole. C’era molta curiosità nel vedere all’opera il classe 2008 Matteo Gribaldo, esploso letteralmente lo scorso anno trionfando a sorpresa nei campionati italiani under 18: cresciuto in maniera esponenziale, grazie anche al lavoro svolto fianco a fianco con l’ex numero 1 al mondo juniores Matteo Trevisan, il montecatinese ha confermato i suoi progressi sconfiggendo al primo turno Mattia Biagiotti, in un match solido e in pieno controllo dominato con il punteggio di 60 62, e adesso dovrà alzare l’asticella se vorrà puntare alla qualificazione. Negli altri derby italiani facili vittorie per Lorenzo Berto (61 60 su Andrea Cogolo) Simone Massellani (60 62 su Niccolò Peruzzi) e Virginia Proietti (61 60 su Elisa Petroni).

Pochi ma buoni, in attesa della scorpacciata dei prossimi giorni, gli stranieri debuttanti oggi, quasi tutti ad occupare le posizioni principali di teste di serie dei tabelloni cadetti: è il caso del primo favorito maschile, il portoricano Yannik Alvarez (numero 72 delle classifiche mondiali), che non ha lasciato neppure un game al volenteroso pratese Pietro Signorini.

Intanto sono state ufficializzate le otto wild card assegnate per i tabelloni principali, che prenderanno il via da lunedì: gli inviti sono stati accordati a otto giovani atleti azzurri, andando a rimpolpare la truppa tricolore presente nei main draw. Tra le donne le wild card saranno Alessia Antici, Fabiola Marino, Sveva Pieroni e Angelica Sara, mentre tra gli uomini spazio concesso a Filippo Alfano, Matteo Schiahbasi, Lorenzo Balducci, finalista un mese fa nel J200 di Firenze, e Vito Darderi, fratello minore di Luciano, attuale numero 46 al mondo e protagonista in tutti i tornei più importanti del circuito.

L’ingresso sui campi del Tc Santa Croce è libero per tutta la durata della manifestazione.

