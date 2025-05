Travolto da un'auto a Manciano: muore motociclista di 63 anni

Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 10, nella zona dei Pianetti, nel comune di Manciano (Grosseto). Massimo Modesti, un uomo di 63 anni e dipendente di Sei Toscana, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua moto.

Secondo quanto ricostruito, il 63enne era fermo sulla moto in attesa di svoltare in una strada privata quando un’automobile lo ha colpito violentemente. L’urto ha proiettato l’uomo per circa 10 metri, facendolo finire in un campo adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, inclusi i sanitari del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato Modesti in condizioni gravissime all’ospedale di Siena. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il 63enne è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.