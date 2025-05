Ubriaco al volante aggredisce i Carabinieri, arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 30 anni per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'episodio si è verificato intorno alle ore 00:30 in via Aurelia, durante un normale controllo stradale. I Carabinieri, nell'ambito delle loro attività di prevenzione e repressione dei reati, hanno intimato l'alt ad un automobilista di 30 anni alla guida della propria vettura.

Sottoposto al test etilometrico di routine, l'uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2,18 g/l, un valore che evidenzia un grave stato di ebbrezza e un elevato pericolo per la sicurezza stradale. In evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, l’uomo ha inizialmente oltraggiato e minacciato i militari operanti, proferendo frasi ingiuriose e intimidatorie di fronte agli altri occupanti del veicolo. Successivamente, l'uomo si è scagliato improvvisamente contro uno dei militari, dando origine a una breve colluttazione. La tempestiva e decisa reazione dei Carabinieri ha permesso di bloccare immediatamente l'aggressore, anche attraverso l'utilizzo di spray urticante, una misura resa necessaria per garantire l'incolumità dei militari e ristabilire l'ordine. Successivamente, l'uomo è stato sottoposto alle procedure di decontaminazione previste in questi casi.

L'autovettura condotta dal trentenne è stata posta sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca, come previsto dalla normativa vigente in materia di guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici superiori a un determinato limite. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, l’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata odierna, in cui è stato convalidato l’arresto e nessuna misura disposta.

Notizie correlate