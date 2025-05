Vendeva cocaina a Marina di Pisa, pusher arrestato

Nel pomeriggio dello scorso 3 maggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 23 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento, frutto di una mirata attività di controllo del territorio per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, si è concretizzato intorno alle ore 14:30 a Marina di Pisa. I Carabinieri, con la loro attenta vigilanza, hanno notato il 23enne cedere una dose di sostanza stupefacente ad un acquirente.

Il giovane pusher, alla vista dei militari, ha tentato una disperata fuga a piedi, ma la reazione immediata e coordinata dei Carabinieri ha reso vano ogni suo tentativo di sottrarsi all'arresto. La successiva perquisizione personale, ha permesso di rinvenire 15 involucri termosaldati contenenti un totale di 18 grammi di cocaina, ulteriori 20 grammi della stessa sostanza contenuti in una confezione di nylon trasparente, un bilancino di precisione, di 110 euro in contanti, ritenuti il provento dello spaccio e due telefoni cellulari.

L'ingente quantitativo di droga, il denaro e gli altri oggetti rinvenuti sono stati immediatamente posti sotto sequestro e saranno successivamente depositati presso l'ufficio corpi di reato. Questa operazione sottolinea ancora una volta l'efficacia della presenza costante e dinamica dei Carabinieri sul territorio pisano, pronti a intervenire con determinazione per contrastare ogni forma di illegalità e garantire la sicurezza pubblica. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, il giovane è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata odierna, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana.

