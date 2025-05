Vigilante denunciato per il pestaggio del 19enne pratese in discoteca in Versilia

A Marina di Pietrasanta (Lucca), un addetto alla sicurezza di 28 anni è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi perchè avrebbe brutalmente aggredito un ragazzo di 19 anni all'interno di una nota discoteca. L'aggressione, avvenuta nella notte del 10 marzo, sarebbe scaturita dal fatto che il giovane avrebbe tentato di avvicinare l'ex fidanzata del vigilante.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 19enne, originario di Prato, avrebbe rivolto un approccio a una ragazza conosciuta nel locale, attirando così l'attenzione del suo ex, che lavora come addetto alla sicurezza nella stessa discoteca. Il 28enne avrebbe quindi raggiunto il ragazzo e lo avrebbe colpito ripetutamente con pugni e schiaffi al volto, facendolo cadere a terra, per poi infierire con calci al corpo mentre la vittima era inerme.

Le indagini hanno rivelato che altri buttafuori del locale avrebbero collaborato con l'aggressore, bloccando il 19enne e impedendogli di difendersi dai colpi, per poi permettere al 28enne di allontanarsi. Dopo il pestaggio, il giovane sarebbe stato allontanato dalla discoteca dal personale di sicurezza senza che venissero richiesti soccorsi medici o l'intervento delle forze dell'ordine. Gli amici della vittima, testimoni dell'accaduto, hanno poi provveduto a chiamare i soccorsi. Il referto medico ha diagnosticato al 19enne un trauma cranico e facciale, diverse contusioni e una prognosi di quindici giorni, salvo complicazioni.

È emerso che la discoteca era già stata oggetto di precedenti provvedimenti di chiusura ai sensi dell'articolo 100 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), mentre l'addetto alla sicurezza denunciato risulta essere già noto alle forze dell'ordine per episodi di violenza simili.