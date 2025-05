Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti va a prendersi gara-1 contro Cecina

Con tutto il cuore, e anche di più. In una partita difficilissima, l’Abc Solettificio Manetti è riuscita a ribaltare i pronostici andando a prendersi gara-1 del primo turno playout ai danni del Basket Cecina. Il 72-74 finale racchiude la rimonta di una squadra che stavolta, a differenza di molte altre volte, ci ha creduto fino alla fine. Con quattro uomini in doppia cifra, tra cui un Giovanni Corbinelli da 26 che ha letteralmente preso per mano i suoi compagni, a fare la differenza è stata l’intensità difensiva nella ripresa, dopo un secondo quarto finito con un passivo di ben 30 punti. Un’altra squadra, insomma, quella rientrata dagli spogliatoi. La squadra che, senza paura, ha voluto provarci fino alla fine. E alla fine ce l’ha fatta.

Ma adesso non c’è tempo per troppi sorrisi: mercoledì alle 21 la serie si sposta al PalaBetti, e si riparte da 0-0.

LA CRONACA

Quintetti

Cecina: Bruni, Saccaggi, Gattel, Pistolesi N., Tintori

Abc: Ciano, Gorbinelli, Gutierrez, Azzano, Nnabuife

Con un buon approccio difensivo, l’Abc inaugura la sfida portandosi sullo 0-4, mentre il primo canestro locale arriva a firma Gattel dopo quattro giri di cronometro. Tre punti di Nnabuife valgono il +5 a metà frazione (2-7), strappo che Cecina ricuce con Bruni prima di mettere la testa avanti con Nannipieri (9-7), andando così a suggellare un parziale di 7-0. Il coast to coast di Corbinelli interrompe il break locale, mentre Gutierrez si scalda e si iscrive a referto ristabilendo il vantaggio castellano: 15-16 alla prima sirena.

Il solito Corbinelli dall’arco prosegue l’allungo gialloblu all’inizio del secondo periodo, ma Pedroni dalla linea della carità impatta a quota 19, per poi condurre i suoi fino al +5 su cui coach Manetti ferma il gioco (24-19 al 12′). Al rientro Cecina tiene saldo il controllo toccando il +9 (28-19), mentre la penetrazione di Gutierrez prova timidamente a girare l’inerzia. Cosa che però non accade, con la doppia cifra di vantaggio locale dietro l’angolo e la difesa castellana che fa acqua da tutte le parti: 30 punti subiti in dieci minuti, 45-29 all’intervallo.

Dagli spogliatoi l’Abc rientra con un’altra faccia, alzando nuovamente l’intensità difensiva: ne emerge un mini break di 0-6, con Azzano che infila il -10 (45-35). Gattel rompe gli indugi rossoblu ma quattro punti di Corbinelli riportano lo svantaggio castellano sotto la doppia cifra: 49-41 al 25′. In un amen, però, due disattenzioni gialloblu vengono prontamente punite da Cecina, che ristabilisce il 53-41. Un’azione da tre punti di Azzano tiene l’Abc in scia, seguito da Ciano e Corbinelli per il -7, finché il 2/2 di Nnabuife dalla lunetta scrive 58-53 al terzo riposo.

Nell’ultimo quarto, però, Tintori fa pesare tutti i suoi centimetri e Cecina decolla di nuovo toccando il +12 (69-57). Ma l’Abc ci crede e stavolta non ha paura di vincere. Così, un’azione personale di Gutierrez riapre tutto, e due trovate di Corbinelli e Azzano ristabiliscono il -5 con quattro minuti da giocare (69-64). Negli ultimi tre minuti, l’uomo della provvidenza si chiama proprio Riccardo Azzano: sua la tripla del 72-69, preludio al sorpasso in volata a firma Corbinelli che ai liberi, glaciale, fa 2/2 per il 72-71 quando mancano 150 secondi alla sirena. Adesso l’Abc alza le barricate blindando letteralmente l’area, mentre una vera e propria magia di Azzano scrive 72-73. Cecina non segna più, così Corbinelli, dalla lunetta, completa il capolavoro. Il primo atto è gialloblu.

BASKET CECINA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 72-74

Basket Cecina: Parietti 1, Pedroni 12, Gattel 20, Pistolesi T. 2, Bruci 5, Saccaggi 1, Pistillo, Nannipieri 15, Pistolesi N. 6, Tintori 8, Bruni 2. All. Da Prato. Ass. Barsotti, Tabani.

Stats totali: 25/41 (61%) da due, 3/21 (14%) da tre, 13/18 (72%) ai liberi, 32 rimbalzi (6 off, 26 dif), 19 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 4, Rosi ne, Lazzeri 3, Ticciati, Corbinelli 26, Marchetti ne, Azzano 13, Nnabuife 12, Cantini, Gutierrez 16. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 18/41 (44%) da due, 7/29 (24%) da tre, 17/24 (71%) ai liberi, 44 rimbalzi (18 off, 26 dif), 11 assist.

Parziali: 15-16, 45-29 (30-13), 58-53 (13-24), 72-74 (14-21)

Arbitri: Marinaro di Cascina, Nocchi di Vicopisano.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa